ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні понад мільйон онкохворих, - МОЗ

Автор: Юлія Струк

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні понад мільйон онкохворих. Такі дані Національного канцер-реєстру.

Популярні новини

Про це він розповів у ході брифінгу.

"Кількість людей, які хворіють на онкологічні захворювання, в Україні зараз більше ніж 1 мільйон. Щороку рак стає причиною смерті до 80 тисяч громадян", - зазначив глава МОЗ.

Він підкреслив, що у 2019 році 35% випадків злоякісних новоутворень були виявлені на третій та четвертій стадії захворювання.

"Такі показники демонструють недостатню обізнаність про симптоми злоякісних новоутворень як серед лікарів первинної ланки, так і серед населення", - звернув увагу міністр.

Нагадаємо, вчора Степанов заявив, що відомство розширило перелік ліків для онкохворих. Міністерство додало до переліку 9 нових лікарських засобів, які закуповуються централізовано.

Як писало РБК-Україна раніше, у червні в МОЗ повідомили, що Україна займає друге місце в Європі за темпами поширення раку.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Максим СтепановМінстерство охорони здоров'я Українирак