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В Украине за месяц задержали около 600 диверсантов

Фото: в Украине задержали более 600 диверсантов (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине в течение прошлого месяца правоохранители задержали около 600 диверсантов. Они сотрудничали с агрессором и помогали российским оккупантам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел.

"В течение последнего месяца только подразделениями Национальной полиции было задержано около 600 диверсантов. ДРГ были разные по составу, по количеству лиц и, очевидно, предназначались для выполнения различных задач", - отметил первый заместитель главы МВД Евгений Енин.

По его словам, диверсанты в основном документировали позиции ВСУ, поскольку в их телефонах есть фото украинских военных, подразделений и блокпостов.

Енин добавил, что только за минувшие сутки в Днепропетровской области были задержаны 5 потенциальных членов ДРГ. Их передали Службе безопасности Украины.

Представитель МВД призвал украинцев быть бдительными и в случае выявления подозрительных лиц обращаться в полицию.

Напомним, под Черниговом полицейские задержали вражеского корректировщика огня.

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