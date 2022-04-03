В Україні за місяць затримали близько 600 диверсантів

"Протягом останнього місяця лише підрозділами Національної поліції було затримано близько 600 диверсантів. ДРГ були різні за складом, за кількістю осіб та, вочевидь, призначалися для виконання різних завдань", - зазначив перший заступник очільника МВС Євгеній Єнін.

За його словами, диверсанти здебільшого документували позиції ЗСУ, оскільки в їх телефонах є фото українських військових, підрозділів та блокпостів.

Єнін додав, що тільки за минулу добу у Дніпропетровській області було затримано 5 потенційних членів ДРГ. Їх передали Службі безпеки України.

Представник МВС закликав українців бути пильними та у випадку виявлення підозрілих осіб звертатися до поліції.