ru ua
Вс, 03 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украине за месяц задержали около 600 диверсантов

Новина українською →
Украина, Воскресенье 03 апреля 2022 09:26
В Украине за месяц задержали около 600 диверсантов Фото: в Украине задержали более 600 диверсантов (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине в течение прошлого месяца правоохранители задержали около 600 диверсантов. Они сотрудничали с агрессором и помогали российским оккупантам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел.

"В течение последнего месяца только подразделениями Национальной полиции было задержано около 600 диверсантов. ДРГ были разные по составу, по количеству лиц и, очевидно, предназначались для выполнения различных задач", - отметил первый заместитель главы МВД Евгений Енин.

По его словам, диверсанты в основном документировали позиции ВСУ, поскольку в их телефонах есть фото украинских военных, подразделений и блокпостов.

Енин добавил, что только за минувшие сутки в Днепропетровской области были задержаны 5 потенциальных членов ДРГ. Их передали Службе безопасности Украины.

Представитель МВД призвал украинцев быть бдительными и в случае выявления подозрительных лиц обращаться в полицию.

Напомним, под Черниговом полицейские задержали вражеского корректировщика огня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Вторжение России в Украину Министерство внутренних дел Украины
NEWS
39-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
39-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой