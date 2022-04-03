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В Україні за місяць затримали близько 600 диверсантів

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Україна, Неділя 03 квітня 2022 09:26
В Україні за місяць затримали близько 600 диверсантів Фото: в Україні затримали понад 600 диверсантів (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні протягом минулого місяць правоохоронці затримали близько 600 диверсантів. Вони співпрацювали з агресором та допомагали російським окупантам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

"Протягом останнього місяця лише підрозділами Національної поліції було затримано близько 600 диверсантів. ДРГ були різні за складом, за кількістю осіб та, вочевидь, призначалися для виконання різних завдань", - зазначив перший заступник очільника МВС Євгеній Єнін.

За його словами, диверсанти здебільшого документували позиції ЗСУ, оскільки в їх телефонах є фото українських військових, підрозділів та блокпостів.

Єнін додав, що тільки за минулу добу у Дніпропетровській області було затримано 5 потенційних членів ДРГ. Їх передали Службі безпеки України.

Представник МВС закликав українців бути пильними та у випадку виявлення підозрілих осіб звертатися до поліції.

Нагадаємо, під Черніговом поліцейські затримали ворожого коригувальника вогню.

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