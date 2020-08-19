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В Україні міняють вимоги для вчителів щодо носіння масок

Київ, Середа 19 серпня 2020 11:56
В Україні міняють вимоги для вчителів щодо носіння масок
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна, Маріанна Присяжнюк

Вчителі будуть носити не маски

Міністерство охорони здоров'я заявило, що для педагогів будуть змінені вимоги до носіння засобів індивідуального захисту. Вчителі не будуть носити маски.

Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Ляшко зазначив, що це рішення було прийнято на пропозицію освітян.

"Під час проведення уроків, ми їм будемо дозволяти носити не маску на обличчі, а захисний прозорий щиток, який виконує ті ж самі функції, але дозволяє проводити освітній процес, використовуючи і передаючі всі емоції, що може передавати педагог", - зазначив він.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я роз'яснили, які обмеження будуть діяти в школах різних карантинних зон.

Раніше РБК-Україна писало, що з 1 вересня в школу буде заборонений вхід і пересування всередині без масок або респіраторів.

Зазначимо, в четвер будуть переглянуті рівні епідеміологічної небезпеки і Україну знову розділять на зони карантину.

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