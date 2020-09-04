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В Украине медики составляют 10% от всех больных COVID-19

Автор: Юлия Струк, Марианна Присяжнюк

В Украине медицинские работники составляют 10% от всех больных COVID-19. Коронавирусом заболели 11 тысяч 754 медицинских работника.

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Об этом сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время часа вопросов к правительству в парламенте.

"По состоянию на 2 сентября коронавирусной болезнью заболели 11 тыс. 754 медицинских работников. Это почти 10% от всех (больных COVID-19, - ред.). Из них 98 случаев привели к летальному исходу", - отметил глава Минздрава.

По его словам, благодаря внедренным мероприятиям средненедельная доля медицинских работников в общей заболеваемости уменьшилась с 20% до 10%.

Напомним, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов рассказал о состоянии обеспеченности медиков средствами индивидуальной защиты. По его словам, медики обеспечены на 3 месяца вперед.

Как писало РБК-Украина, в конце апреля в Министерстве здравоохранения называли причины массового заражения медиков коронавирусом.

Глава Минздрава заявил, что в Украине может не хватить врачей для лечения COVID-19.

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Новости Украины медикиМаксим СтепановКоронавирус