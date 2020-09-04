ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Минздраве рассказали об обеспеченности медиков средствами индивидуальной защиты

Украина, Пятница 04 сентября 2020 12:50
В Минздраве рассказали об обеспеченности медиков средствами индивидуальной защиты
Фото: медик (УНИАН)
Автор: Марианна Присяжнюк, Юлия Струк

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов рассказал о состоянии обеспеченности медиков средствами индивидуальной защиты. По его словам, медики обеспечены на 3 месяца вперед.

Об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"На начало осени в остатках в больницах есть более 1,4 млн костюмов и халатов. Это в среднем 3-месячное обеспечение. Почти 5 млн масок и 1,3 млн респираторов, 5,4 млн перчаток", - сказал Степанов.

Он добавил, что было предусмотрено значительное количество средств индивидуальной защиты для закупки в Государственный резерв Украины.

"Это очень значительное количество, которое нельзя озвучивать в эфире, поскольку эта информация для служебного пользования", - отметил министр.

Напомним, в конце апреля в Министерстве здравоохранения Украины называли причины массового заражения медиков коронавирусом.

Как писало РБК-Украина, Степанов заявил, что в Украине может не хватить врачей для лечения COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Коронавирус Министерство здравоохранения УкраиныМаксим СтепановКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь