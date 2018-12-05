В Украине медики констатировали первую в этом сезоне смерть от ОРВИ

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Сообщается о первой в этом сезоне смерть от риновирусной инфекции

Министерство охраны здоровья сообщило о первом в этом сезоне летальном случае от риновирусной инфекции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

При этом сообщается, что с 29 ноября по 2 декабря летальных случаев от гриппа не зарегистрировано.

"Один человек умер в результате риновирусной инфекции, летальных случаев от гриппа не зарегистрировано. Исследовано 84 образцов материалов от пациентов с подозрением на грипп, в 19 случаях определены РНК вирусов гриппа типа А", - сообщили в Минздраве.

В ведомстве отметили, что в Украине наблюдается низкая интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ, отмечается спорадическое географическое распространение гриппа.

Напомним, в Украине с 26 ноября по 2 декабря 2018 года гриппом и ОРВИ заболели более 195 тыс. человек.

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 508,5 на 100 тыс. населения. Это лишь на 2,0% меньше эпидемического порога по Украине.

В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 195 740 человек, из них 68,2% дети до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет увеличился на 12,5% и 8,5% соответственно.