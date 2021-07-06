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В Украине массово перестали работать сайты госструктур: что известно

Новина українською →
Украина, Вторник 06 июля 2021 20:32
В Украине массово перестали работать сайты госструктур: что известно Фото: в Украине перестали работать сайты госструктур (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий, Владислав Красинский

В Украине вечером 6 июля внезапно перестали работать сайты ряда государственных органов. Сначала проблемы возникли у веб-страницы Офиса президента, а теперь не работают сайты СБУ, НАБУ и других структур.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По состоянию на сейчас известно, что работать перестали сайты:

  • Офиса президента;
  • Службы безопасности Украины;
  • Национального антикоррупционного бюро;
  • Службы внешней разведки;
  • Госслужбы спецсвязи и защиты;
  • Государственного бюро расследований.

Пока неизвестно, что именно стало причиной сбоя в работе этих веб-сайтов.

СБУ назвала предварительную причину

В СБУ рассказали РБК-Украина, что проблемы в работе сайта, предварительно, связаны с проблемами со стороны интернет-провайдера.

"Сайт СБУ временно недоступен для пользователей. По имеющейся информации, это связано с техническими проблемами интернет-провайдера", - сказал пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

Сайты заработали

Сайты украинских госструктур возобновили свою работу после сбоя. Как пояснили в Госспецсвязи в комментарии РБК-Украина, сбой возник из-за проблем со стороны интернет-провайдеров, обеспечивающих работу органов государственной власти Украины.

"Технические специалисты Госспецсвязи и сервис-провайдеров оперативно решили проблему", - сказали агентству в службе.

Напомним, в Офисе президента рассказали РБК-Украина, что не знают, могли ли проблем с сайтом возникнуть из-за кибератаки.

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Украина сайт сбой в работе
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