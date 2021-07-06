В Украине массово перестали работать сайты госструктур: что известно
В Украине вечером 6 июля внезапно перестали работать сайты ряда государственных органов. Сначала проблемы возникли у веб-страницы Офиса президента, а теперь не работают сайты СБУ, НАБУ и других структур.
Об этом сообщает РБК-Украина.
По состоянию на сейчас известно, что работать перестали сайты:
- Офиса президента;
- Службы безопасности Украины;
- Национального антикоррупционного бюро;
- Службы внешней разведки;
- Госслужбы спецсвязи и защиты;
- Государственного бюро расследований.
Пока неизвестно, что именно стало причиной сбоя в работе этих веб-сайтов.
СБУ назвала предварительную причину
В СБУ рассказали РБК-Украина, что проблемы в работе сайта, предварительно, связаны с проблемами со стороны интернет-провайдера.
"Сайт СБУ временно недоступен для пользователей. По имеющейся информации, это связано с техническими проблемами интернет-провайдера", - сказал пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.
Сайты заработали
Сайты украинских госструктур возобновили свою работу после сбоя. Как пояснили в Госспецсвязи в комментарии РБК-Украина, сбой возник из-за проблем со стороны интернет-провайдеров, обеспечивающих работу органов государственной власти Украины.
"Технические специалисты Госспецсвязи и сервис-провайдеров оперативно решили проблему", - сказали агентству в службе.
Напомним, в Офисе президента рассказали РБК-Украина, что не знают, могли ли проблем с сайтом возникнуть из-за кибератаки.