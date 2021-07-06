ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Сайты украинских госструктур заработали: названа причина сбоя

Новина українською →
Украина, Вторник 06 июля 2021 20:57
Сайты украинских госструктур заработали: названа причина сбоя Фото: в Украине не работали сайты госорганов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий, Владислав Красинский

Сайты украинских государственных структур возобновили свою работу после масштабного сбоя. Сайты перестали работать из-за проблем со стороны интернет-провайдеров.

Об этом РБК-Украина сказали в Госспецсвязи.

Сейчас проблем в работе провайдеров нет, поэтому сайты государственных органов снова загружаются.

"Наблюдался технический сбой в работе интернет-провайдеров, обеспечивающих работу органов государственной власти Украины. Поэтому временно недоступной была часть веб-ресурсов, в том числе сайт президента Украины. Технические специалисты Госспецсвязи и сервис-провайдеров оперативно решили проблему", - заявили в службе.

Напомним, сегодня вечером перестал загружаться сайт Офиса президента, а за ним перестали работать сайты НАБУ, СБУ и еще ряда украинских госструктур.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины НАБУ сайт Госспецсвязи сбой в работе Офис президента
NEWS
Ситуация с COVID-19 в Украине может ухудшиться уже в июле, - KSE
Ситуация с COVID-19 в Украине может ухудшиться уже в июле, - KSE
DAILY
После Меркель. Кто станет следующим канцлером Германии и чего ждать Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина После Меркель. Кто станет следующим канцлером Германии и чего ждать Украине