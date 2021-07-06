ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні масово перестали працювати сайти держструктур: що відомо

Новость на русском →
Україна, Вівторок 06 липня 2021 20:32
В Україні масово перестали працювати сайти держструктур: що відомо Фото: в Україні перестали працювати сайти держструктур (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький, Владислав Красінський

В Україні ввечері 6 липня раптово перестали працювати сайти низки державних органів. Спочатку проблеми виникли у веб-сторінки Офісу президента, а тепер не працюють сайти СБУ, НАБУ та інших структур.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Станом на зараз відомо, що працювати перестали сайти:

  • Офісу президента;
  • Служби безпеки України;
  • Національного антикорупційного бюро;
  • Служби зовнішньої розвідки;
  • Держслужби спецзвязку та захисту;
  • Державного бюро розслідувань.

Наразі невідомо, що саме стало причиною збою в роботі цих веб-сайтів.

Оновлено.

В СБУ розповіли РБК-Україна, що проблеми у роботі сайту, попередньо, пов'язані з проблемами з боку інтернет-провайдера.

"Сайт СБУ тимчасово недоступний для користувачів. За наявною інформацією, це пов‘язано із технічними проблемами інтернет-провайдера", - сказав прес-секретар СБУ Артем Дехтяренко.

Нагадаємо, в Офісі президента розповіли РБК-Україна, що не знають, чи могли проблеми з сайтом виникнути через кібератаку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна сайт сбой в работе
NEWS
Ситуація з COVID-19 в Україні може погіршитися вже у липні, - KSE
Ситуація з COVID-19 в Україні може погіршитися вже у липні, - KSE
DAILY
Після Меркель. Хто стане наступним канцлером Німеччини і чого чекати Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Після Меркель. Хто стане наступним канцлером Німеччини і чого чекати Україні