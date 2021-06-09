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В Украине ликвидировали канал нелегальной миграции из Азии в ЕС

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Украине заблокировали канал незаконной миграции в Евросоюз выходцев из стран Азии. Организаторы схема брали за свои услуги от 3 до 6 тысяч долларов за одного человека.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Правоохранители выяснили, что организаторы нелегального канала миграции наладили схему переправки через Украину в Евросоюз выходцев из азиатских стран. Свои услуги они оценивали от 3 до 6 тысяч долларов за одного человека.

По данным Госпогранслужбы, в ноябре 2020 года они попытались переправить в Венгрию и Румынию более 20 нелегальных мигрантов, которые пребывали в Украину под видом студентов. Семь групп нелегалов задержали пограничники Мукачевского отряда.

В рамках уголовного производства было проведено 9 обысков по адресам проживания фигурантов в Киеве, Черновцах и Закарпатской области. Изъяты электронные носители информации, радиостанции, блокнот с черновыми записями, мобильные телефоны и значительные суммы денежных средств в разной валюте. Кроме того, обнаружены документы и приглашение на обучение граждан Афганистана.

Двоим фигурантам уголовного дела объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 332 УК Украины. Им грозит до 7 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок до 3 лет.

Фото: в Украине ликвидировали канал нелегальной миграции в ЕС (dpsu.gov.ua)

Напомним, в марте 2021 года в Луганской и Закарпатской областях правоохранители разоблачили каналы, через которые иностранцы нелегально попадали в Украину. Среди мигрантов были выходцы из стран с повышенной террористической угрозой.

Отметим, ранее СБУ разоблачила канал нелегальной миграции иностранцев через государственную границу стран Европейского Союза.

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