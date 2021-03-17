СБУ заблокировала два канала нелегальной миграции в Украину

В Луганской и Закарпатской областях правоохранители разоблачили каналы, через которые иностранцы нелегально попадали в Украину. Среди мигрантов были выходцы из стран с повышенной террористической угрозой.

Как сообщается, в Луганской области разоблачили группировку, которая в подпольной мастерской изготавливала поддельные документы для иностранцев. В ее состав входили несколько граждан Украины.

"Злоумышленники организовали противоправный механизм легализации в нашей стране выходцев из стран Ближнего Востока. Для этого они изготавливали зарубежным заказчикам поддельные документы, которые иностранцы использовали, в частности для поступления в украинские университеты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что клиентов дельцы подыскивали через личные связи и на интернет-форумах. Во время обысков по адресам проживания организатора группировки правоохранители обнаружили оборудование для изготовления фальшивых документов, поддельные паспорта, 90 печатей фиктивных структур, банковские карты и наличные.

В настоящее время ведется следствие для привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в противоправной схеме.

В Закарпатской области СБУ также заблокировала канал незаконной миграции иностранцев через государственную границу Украины в Евросоюз. Противоправную деятельность организовал гражданин одной из стран Южного Кавказа.

Правоохранители задержали организатора "трафика" именно на попытке незаконной переправки трех нелегалов из страны Центральной Азии. Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении.

Фото: СБУ (ssu.gov.ua)