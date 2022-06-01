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В Украине ликвидировали "элитного" кадыровца: что известно

Фото: ликвидированный Димаев с Кадыровым (t.me/bazabazon)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 31 мая, в Украине был ликвидирован подполковник спецполка Кадырова Заур Димаев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Baza.

"Среди погибших - замкомандира 4 батальона спецполка им. Кадырова - Заур Димаев. Он и водитель машины в результате удара скончались на месте", - говорится в сообщении.

Известно, что автомобиль УАЗ Patriot, в котором ехала группа российских военных, в том числе и Димаев, "попал под обстрел в Камышевахе". Еще четверо российских оккупантов получили ранения.

При этом не уточняется, в какой именно Камышевахе был ликвидирован кадыровец - в Запорожской или же в Луганской области.

Как сообщалось ранее, в военном вторжении в Украину участвовали около 2,5 тыс. боевиков из Чечни. Основной их задачей было устрашение и геноцид украинцев. Также известно, что из 2,5 тыс. наемников около 100 погибли, около 300 получили ранения и свыше 60 сбежали из Украины.

При этом сами кадыровцы начали терять свой "авторитет" из-за постоянного публикования видео в TikTok, за что получили прозвище "TikTok войск". Сейчас президента РФ Владимира Путина начало раздражать участие "кадыровских войск" в войне против Украины, потому что они никак не отличились в боевых действиях.

Дошло даже до того, что некоторым пропагандистским СМИ запретили цитировать заявления главы Чечни Рамзана Кадырова о ходе войны в Украине. Перед публикацией - обязательное согласование с руководством.

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Война в Украине