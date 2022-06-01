В Україні ліквідували "елітного" кадировця: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Baza

При цьому не уточнюється, в якій саме Камишеваху було ліквідовано кадировець - у Запорізькій чи Луганській області.

Відомо, що автомобіль УАЗ Patriot, в якому їхала група російських військових, у тому числі і Дімаєв, "потрапив під обстріл у Камишевасі". Ще четверо російських окупантів зазнали поранень.

"Серед загиблих - замкомандира 4 батальйони спецполку ім. Кадирова - Заур Дімаєв. Він і водій машини внаслідок удару померли на місці", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, у військовому вторгненні в Україну брали участь близько 2,5 тис. бойовиків із Чечні. Основним їх завданням було залякування та геноцид українців. Також відомо, що з 2,5 тис. найманців близько 100 загинули, близько 300 отримали поранення та понад 60 втекли з України.

При цьому самі кадировці почали втрачати свій "авторитет" через постійне публікування відео у TikTok, за що отримали прізвисько "TikTok військ". Наразі президента РФ Володимира Путіна почала дратувати участь "кадировських військ" у війні проти України, тому що вони ніяк не відзначилися в бойових діях.

Дійшло навіть до того, що деяким пропагандистським ЗМІ заборонили цитувати заяви голови Чечні Рамзана Кадирова щодо перебігу війни в Україні. Перед публікацією - обов'язкове узгодження з керівництвом.

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