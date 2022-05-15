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Убивали украинцев и своих во время отступления. ГУР опубликовало список "кадыровцев", воевавших в Украине

Новина українською →
Украина, Воскресенье 15 мая 2022 11:15
Убивали украинцев и своих во время отступления. ГУР опубликовало список "кадыровцев", воевавших в Украине Фото: ГУР опубликовало список "кадыровцев", воевавших в Украине (gur.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В военном вторжении в Украину участвовали около 2,5 тыс. боевиков из Чечни. Основной их задачей было устрашение и геноцид украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки.

"Так называемые "кадыровцы" начали заходить на территорию Украины в первые дни широкомасштабного военного вторжения России. Находясь во втором эшелоне наступления, они занимались обысками помещений, издевательствами заложников и мирных жителей, грабежами и разбоем", - говорится в сообщении.

Как отмечают разведчики, после того, как российские войска начали нести первые масштабные потери, "кадыровцам" приказали останавливать отступавшие подразделения оккупантов и показательно расстреливать отказывавшихся воевать.

"С позором отброшены украинскими воинами от Киева и Чернигова, кадыровские наемники переместились на Луганское и Мариупольское направления, где продолжили грабить и снимать ролики о своих подвигах для TikTok", - добавляют в ГУР.

Также известно, что из 2,5 тыс. наемников около 100 погибли, около 300 получили ранения и свыше 60 сбежали из Украины.

Разведчики также узнали список боевиков из Чечни, которые в марте-мае 2022 года участвовали в российской агрессии. В нем - 2425 фамилий.

Как сообщалось, некоторым пропагандистским СМИ запретили цитировать заявления главы Чечни Рамзана Кадырова о ходе войны в Украине. Перед публикацией - обязательное согласование с начальством.

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