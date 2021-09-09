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В Украине за лето выявили пять случаев заражения лихорадкой Западного Нила

Новина українською →
Четверг 09 сентября 2021 19:05
В Украине за лето выявили пять случаев заражения лихорадкой Западного Нила Фото: В Украине за лето выявили пять случаев заражения лихорадкой Западного Нила (pinterest.com)
Автор: Валерия Полищук

В Украине за лето зафиксировали пять случаев заражения лихорадкой Западного Нила. В частности, вирус выявили в Киевской и Запорожской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья.

"В течение лета 2021 на территории Украины зарегистрировано пять случаев заболевания лихорадкой Западного Нила. Три из них - в Бучанском и Фастовском районах Киевской области (женщины 33, 56 и 90 лет), один - на территории Запорожской области (девочка 12 лет). Также в Киевской области зарегистрировано завезен случай лихорадки Западного Нила из города Дуала, Республики Камерун (мужчина 25 лет) ", - говорится в сообщении.

По данным ЦОЗ, источником местных заражений могут быть дикие перелетные птицы, обитающие в воде или вокруг нее. Также вирус, вызывающий лихорадку Западного Нила передается через укусы комаров и клещей.

К природным очагам лихорадки Западного Нила в Украине принадлежат территории Северо-Западного Причерноморья (АР Крым, Одесская, Николаевская, Херсонская области), а также восточные и западные области.

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