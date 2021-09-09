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В Україні за літо виявили п'ять випадків зараження лихоманкою Західного Нілу

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Четвер 09 вересня 2021 19:05
В Україні за літо виявили п'ять випадків зараження лихоманкою Західного Нілу Фото: в Україні за літо виявили п'ять випадків зараження лихоманкою Західного Нілу (pinterest.com)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні за літо зафіксували п'ять випадків зараження лихоманкою Західного Нілу. Зокрема, вірус виявили в Київській та Запорізькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центру громадського здоров'я.

"Протягом літа 2021 року на території України зареєстровано п’ять випадків захворювання на гарячку Західного Нілу. Три з них - у Бучанському і Фастівському районах Київської області (жінки 33, 56 і 90 років), один - на території Запорізької області (дівчинка 12 років). Також у Київській області зареєстровано завезений випадок гарячки Західного Нілу з міста Дуала, Республіки Камерун (чоловік 25 років)", - йдеться в повідомленні.

За даними ЦГЗ, джерелом місцевих заражень можуть бути дикі перелітні птахи, що мешкають у воді або навколо неї. Також вірус, що викликає лихоманку Західного Нілу передається через укуси комарів і кліщів.

До природних вогнищ лихоманки Західного Нілу в Україні належать території Північно-Західного Причорномор'я (АР Крим, Одеська, Миколаївська, Херсонська області), а також східні і західні області.

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