В Украине легализовали некоторые препараты на основе каннабиса

В документе по изменениям в постановление Кабмина от 6 мая 2000 г. № 770 сообщается, что к веществу изолированного канабидиолу (изолята канабидиола) настоящим постановлением мероприятия государственного контроля не устанавливаются.

"Оборот психотропных веществ Дронабинол, Набилон (синтетический канабиноид, имитирующий действие ТГК) и Набиксимолс (стандартизированный экстракт каннабиса с одинаковым содержанием ТГК и канабидиоли) допускается только в форме лекарственных средств или в форме субстанций, предназначенных для производства, изготовления лекарственных препаратов", - указано в постановлении.

В марте 2021 Минздрав обнародовал разъяснение относительно проекта постановления "О внесении изменений в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров".

Там, в частности, отмечалось, что все лекарственные средства, в составе которых содержится лишь изолированный каннабидиол, не подлежат контролю со стороны государства, как вещества содержащие наркотические средства или психотропные вещества. "Ограничение в виде квотирования, лицензирования и других мер контроля в отношении их использования в лечении, производстве, изготовлении, ввозе, вывозе их с территории Украины не устанавливаются", - отметили в министерстве.