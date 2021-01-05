В Раде рассказали, когда могут легализовать медицинский каннабис в Украине

Фото: Рада (РБК-Украина)

В Верховной раде считают, что легализация марихуаны в Украине может состояться в 2021 году. Для легализации выращивания конопли необходимы изменения в закон.

Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина депутат от "Слуги народа" Марьян Заблоцкий, говорится в материале "Шаг вперед. Когда в Украине могут легализовать медицинский каннабис".

Однако, нардеп отметил, что разрешить употребление лекарств на основе марихуаны может и Кабмин.

"Я думаю, что наиболее вероятно, что в этом году, пока трудно сказать в каком конкретно месяце, будет легализовано употребление лекарств с каннабисом. Но исключительно по рецепту и под строгим контролем", - заявил он.

Напомним, около 80% избранников из фракции "Слуга народа" поддерживают идею легализации медицинского каннабиса.

Кроме того, в ноябре в СН сообщали, что в Верховной раде Украины уже готовят законопроект о легализации медицинского каннабиса. Документ будет регулировать вопросы применения его при производстве лекарств.

Как известно, пункт о легализации медицинского каннабиса выносился на Всеукраинский опрос 25 октября.