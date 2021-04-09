В Україні легалізували деякі препарати на основі канабісу

У документі щодо змін до постанови Кабміну від 6 травня 2000 р. № 770 повідомляється, що до речовини ізольованового канабідіолу (ізоляту канабідіолу) цією постановою заходи державного контролю не встановлюються.

"Обіг психотропних речовин Дронабінол, Набілон (синтетичний канабіноїд, імітуючий дію ТГК) та Набіксімолс (стандартизований екстракт канабісу з однаковим вмістом ТГК та канабідіолу) допускається лише у формі лікарських засобів або у формі субстанцій, призначених для виробництва, виготовлення таких лікарських засобів", - зазначено в постанові.

У березні 2021 року МОЗ оприлюднило роз'яснення щодо проекту постанови "Про внесення змін до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів".

Там, зокрема, зазначалося, що всі лікарські засоби, у складі яких міститься лише ізольований канабідіол, не підлягають контролю з боку держави, як речовини що містять наркотичні засоби або психотропні речовини. "Обмеження у вигляді квотування, ліцензування та інших заходів контролю стосовно їх використання у лікуванні, виробництві, виготовленні, ввезенні, вивезенні їх з території України не встановлюються", - зазначили в міністерстві.