В Україні легалізували деякі препарати на основі канабісу

Кабінет міністрів України дозволив деякі препарати на основі канабісу. Ізольований канабідіол (ізоляту канабідіолу) вилучили з-під державного контролю, як речовини, що містить наркотичні засоби або психотропні речовини.
Відповідна постанова від 7 квітня оприлюднена на урядовому порталі.
У документі щодо змін до постанови Кабміну від 6 травня 2000 р. № 770 повідомляється, що до речовини ізольованового канабідіолу (ізоляту канабідіолу) цією постановою заходи державного контролю не встановлюються.
"Обіг психотропних речовин Дронабінол, Набілон (синтетичний канабіноїд, імітуючий дію ТГК) та Набіксімолс (стандартизований екстракт канабісу з однаковим вмістом ТГК та канабідіолу) допускається лише у формі лікарських засобів або у формі субстанцій, призначених для виробництва, виготовлення таких лікарських засобів", - зазначено в постанові.
У березні 2021 року МОЗ оприлюднило роз'яснення щодо проекту постанови "Про внесення змін до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів".
Там, зокрема, зазначалося, що всі лікарські засоби, у складі яких міститься лише ізольований канабідіол, не підлягають контролю з боку держави, як речовини що містять наркотичні засоби або психотропні речовини. "Обмеження у вигляді квотування, ліцензування та інших заходів контролю стосовно їх використання у лікуванні, виробництві, виготовленні, ввезенні, вивезенні їх з території України не встановлюються", - зазначили в міністерстві.
Нагадаємо, на початку 2021 року в Міністерстві внутрішніх справ повідомляли РБК-Україна, що відомство не має наміру перешкоджати легалізації медканабісу в країні. Джерело видання у відомстві зазначило, що МВС не вважає себе тим суб'єктом, який повинен розв'язувати це питання.
У свою чергу міністр охорони здоров'я Максим Степанов позитивно ставиться до легалізації марихуани для цілей медицини.
"Так, підтримую, але при певних умовах. Я хочу бути впевнений, що він (канабіс, - ред.) легалізований, що він контролюється саме за медичними показаннями і у нас є дієвий механізм контролю за його продажем", - сказав він.
У Верховній раді вважають, що легалізація марихуани в Україні може відбутися у 2021 році. Для легалізації вирощування конопель необхідні зміни в закон.
Також РБК-Україна писало, що близько 80% обранців з фракції "Слуга народу" підтримують ідею легалізації медичного канабісу.