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В Украине коронавирусом заразилось рекордное число правоохранителей за сутки

Украина, Четверг 22 октября 2020 11:10
В Украине коронавирусом заразилось рекордное число правоохранителей за сутки
Фото: тест на коронавирус (УНИАН)
Автор: Юлия Струк

В Украине коронавирусом заразилось рекордное число правоохранителей за прошедшие сутки. Зафиксировано 434 случая заболевания COVID -19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"За сутки, 22 октября, в системе МВД коронавирусную болезнь диагностировали у 434 правоохранителей", - информирует министерство.

Наибольшее число заражений зарегистрировано в Днепропетровской (67), в Запорожской (36), в Хмельницкой областях (22) и в Киеве (43).

С начала эпидемии коронавирусной болезнью заболели 10 196 правоохранителей, выздоровели - 9 395. Скончались 26 сотрудников системы МВД.

Отмечается, что медицинские учреждения системы министерства в 24 областях загружены на 50 - 90% в зависимости от региона. А в Киевском гарнизоне загруженность коечного фонда составляет 97%.

Напомним, за неделю с 5 по 11 октября коронавирус подтвердили у 1612 сотрудников системы Министерства внутренних дел.

Как писало РБК-Украина, в Украине за сутки подтвердили 7053 новых случая коронавируса. Это новый антирекорд. Предыдущий антирекорд по коронавирусу был зафиксирован в стране вчера. Тогда выявили 6719 новых случаев заболевания.

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