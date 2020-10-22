В Україні коронавірусом заразилося рекордне число правоохоронців за добу

Фото: тест на коронавірус (УНІАН)

В Україні коронавірусом заразилося рекордне число правоохоронців за минулу добу. Зафіксовано 434 випадки захворювання COVID -19.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

"За добу, 22 жовтня, у системі МВС коронавірусну хворобу діагностували у 434 правоохоронців", - інформує міністерство.

Найбільше число заражень зареєстровано в Дніпропетровській (67), в Запорізькій (36), у Хмельницькій областях (22) і в Києві (43).

З початку епідемії коронавірусною хворобою захворіли 10 196 правоохоронців, одужали - 9 395. Померли 26 співробітників системи МВС.

Відзначається, що медичні установи системи міністерства у 24 областях завантажені на 50 - 90% в залежності від регіону. А в Київському гарнізоні завантаженість ліжкового фонду складає 97%.

Нагадаємо, за тиждень з 5 по 11 жовтня коронавірус підтвердили у 1612 співробітників системи Міністерства внутрішніх справ.

Як писало РБК-Україна, в Україні за добу підтвердили 7053 нових випадки коронавірусу. Це новий антирекорд. Попередній антирекорд по коронавірусу був зафіксований у країні вчора. Тоді виявили 6719 нових випадків захворювання.