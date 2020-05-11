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В Украине от коронавируса вылечились уже более 3 тысяч человек

Новости » Коронавирус     11.05.2020 - 09:38
В Украине от коронавируса вылечились уже более 3 тысяч человек
Иллюстративное фото (freepik)

При этом более 400 человек умерли от этого недуга

В Украине от вируса COVID-19 вылечились уже 3060 человек, в то время как 406 случаев закончились летальными исходами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные СНБО.

Так, за время пандемии коронавируса в Украине инфицировались 15 648 человек.

Лидерами по числу инфицированных являются Черновицкая, Киев и Ивано-Франковская области.

Первый случай коронавируса в Украине был зафиксирован 3 марта именно в Черновицкой области. COVID-19 подтвердили у мужчины, приехавшего из Италии, которая на то время была эпицентром пандемии в Европе.

Напомним, сегодня в Украине стартует первый этап смягчения карантина. Снятие ограничений будет происходить в нескольких сферах бизнеса и общественной жизни.

Ранее Министерство здравоохранения опубликовало рекомендации бизнесу на период смягчения карантина. Для всех видов предпринимательства есть ряд основных требований.

Также глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что в больницах находятся не больше 15% от всех инфицированных COVID-19 в Украине.

Кроме этого, за сутки в Украину вернулись более 560 граждан. Всех отправили на домашнюю самоизоляцию. Повышенной температуры у прибывших украинцев не зафиксировали.

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