В Україні від коронавірусу вилікувались вже понад 3 тисяч осіб

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При цьому понад 400 осіб померли від цієї недуги

В Україні від вірусу COVID-19 вилікувались вже 3060 осіб, у той час як 406 випадків закінчилися летальними наслідками. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані РНБО.

Так, за час пандемії коронавірусу в Україні інфікувалися 15 648 осіб.

Лідерами за кількістю інфікованих є Чернівецька, Київ та Івано-Франківська області.

Перший випадок коронавірусу в Україні був зафіксований 3 березня саме в Чернівецькій області. COVID-19 підтвердили у чоловіка, який приїхав з Італії, яка на той час була епіцентром пандемії в Європі.

Нагадаємо, сьогодні в Україні стартує перший етап пом'якшення карантину. Зняття обмежень буде відбуватися в кількох сферах бізнесу і суспільного життя.

Раніше Міністерство охорони здоров'я опублікувало рекомендації бізнесу на період пом'якшення карантину. Для всіх видів підприємництва є ряд основних вимог.

Також глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що в лікарнях перебувають не більше 15% від усіх інфікованих COVID-19 в Україні.

Крім цього, за добу в Україну повернулися понад 560 громадян. Всіх відправили на домашню самоізоляцію. Підвищеної температури у прибулих українців не зафіксували.