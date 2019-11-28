В Украине до конца года проведут электронную перепись населения

Правительство Украины планирует до конца года провести электронную перепись населения. Об этом заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Facebook.

По его словам, это поможет снизить в бюджете на 2020 год расходы на перепись с запланированных 3,4 млрд гривен до 1,4 млрд гривен. При этом Дубилет отметил, что в дальнейшем будет возможность сэкономить еще до 1 млрд гривен.

"Мы решили провести так называемую электронный перепись. Эти данные будут, возможно, более точными, чем от традиционного переписи, поскольку далеко не все украинцы открывают двери тем, кто проводит опрос. Конечно, этот метод не дает ответа на более специализированные вопросы. Однако я считаю, что для них, когда они возникнут, можно придумать точечные и более дешевые способы исследования", - написал Дубилет.

Проводить перепись планируют по следующему алгоритму:

Сбор анонимной информации у мобильных операторов о количестве пользователей и их расположении; Сбор данных из реестров о детях (ЗАГСы) и пенсионеров (Пенсионный Фонд); Уточнение, сколько сим-карт приходится в среднем на одного украинца в разных группах; Применение этих данных в математическую модель.

Результаты электронной переписи в Кабмине планируют обнародовать в этом году.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук сообщал, что в Кабинете министров Украины рассматривают возможность проведения цифровой переписи населения.

Изначально перепись населения была запланирована на ноябрь-декабрь 2020 года. Согласно заложенным данным в госбджет на 2020 год, перепись населения обойдется в 3,4 млрд гривен.