В Украине до конца 2020 года планируют создать еще 190 центров админуслуг

Фото: Геннадий Зубко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Всего в Украине действует 775 центров предоставления административных услуг

В Украине до конца 2020 года планируют создать еще 190 центров предоставления административных услуг (ЦПАУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

"Наша цель сделать административную услугу современным сервисом, удобным, быстрым, прозрачным, с 30-минутной доступностью абсолютно для всех. Мы ставим амбициозную задачу - до конца 2020 года создать еще 190 ЦПАУ по всей стране", - отметил председатель Минрегиона Геннадий Зубко.

Он отметил, что в Украине создано 775 центров разного формата, из которых 123 - в Объединенных территориальных общинах.

Напомним, в июне комитет Верховной рады по вопросам госстроительства, региональной политики и местного самоуправления подписал меморандум о сотрудничестве с проектом Германского общества международного сотрудничества (GIZ) "Реформа управления на востоке Украины II". Указанный меморандум создает условия для сотрудничества между комитетом и проектом, которые будут направлены на развитие системы предоставления административных услуг на основе децентрализации.

Как писало РБК-Украина ранее, в 2017 году Зубко сообщал, что в Украине действует 713 центров предоставления административных услуг.