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В Кабмине рассказали, сколько центры админуслуг перечислили в местные бюджеты в 2018

Новости » Экономика    16.11.2018 - 16:29
В Кабмине рассказали, сколько центры админуслуг перечислили в местные бюджеты в 2018
Фото: Геннадий Зубко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Сейчас в Украине функционирует 775 ЦПАУ

За десять месяцев текущего года доходы местных общин Украины поступлений за административные услуги составили 2 миллиарда гривен. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-службу.

Он отметил, что в Житомирской области этот показатель составил 76,8 млн гривен.

"За 10 месяцев текущего года доходы местных общин Украины поступлений за административные услуги составили 2 млрд гривен. Только по Житомирской области этот показатель на уровне 76,8 млн грн", - сказано в сообщении.

Зубко подчеркнул, что сейчас в Украине функционирует 775 ЦПАУ.

"Наша цель сделать административную услугу современным сервисом - удобным, быстрым, прозрачным и доступным абсолютно для всех. Уже сегодня в Украине функционирует 775 ЦПАУ. Цель до 2020 года - дополнительно создать еще 190 ЦПАУ", - подчеркнул вице-премьер.

Напомним, в июне комитет Верховной рады по вопросам госстроительства, региональной политики и местного самоуправления подписал меморандум о сотрудничестве с проектом Германского общества международного сотрудничества (GIZ) "Реформа управления на востоке Украины II". Указанный меморандум создает условия для сотрудничества между комитетом и проектом, которые будут направлены на развитие системы предоставления административных услуг на основе децентрализации.

Как писало РБК-Украина ранее, в 2017 году Зубко сообщал, что в Украине действует 713 центров предоставления административных услуг (ЦПАУ).

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныГеннадий ЗубкоЦПАУ
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