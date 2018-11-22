В Україні до кінця 2020 року планують створити ще 190 центрів адмінпослуг

Фото: Геннадій Зубко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Всього в Україні діє 775 центрів надання адміністративних послуг

В Україні до кінця 2020 року планують створити ще 190 центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП).Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

"Наша мета зробити адміністративну послугу сучасним сервісом, зручним, швидким, прозорим, з 30-хвилинною доступністю абсолютно для всіх. Ми ставимо амбітне завдання - до кінця 2020 року створити ще 190 ЦНАП по всій країні", - наголосив очільник Мінрегіону Геннадій Зубко.

Він зазначив, що в Україні створено 775 центрів різного формату, з яких 123 - в Об'єднаних територіальних громадах.

Нагадаємо, в червні комітет Верховної ради з питань держбудівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування підписав меморандум про співпрацю з проектом Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) "Реформа управління на сході України II". Зазначений меморандум створює умови для співробітництва між комітетом і проектом, які будуть спрямовані на розвиток системи надання адміністративних послуг на основі децентралізації.

Як писало РБК-Україна раніше, в 2017 році Зубко повідомляв, що в Україні діє 713 центрів надання адміністративних послуг.