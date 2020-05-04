В Донецкой области подтвердили 12 новых случаев коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Больше всего заболевших в Мариуполе

В Донецкой области в течение предыдущих суток лабораторно подтвердили 12 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со посиланнням на главу Донецкой ОГА Павла Кириленко в Facebook.

Отмечается, что 9 новых случаев подтвердили в Мариуполе, 2 - в Бахмуте, 1 - в Светлодарске.

"В Мариуполе и Бахмуте новые инфицированные - из круга контактов лиц, у которых COVID-19 обнаружили ранее. В Светлодарске наличие вируса подтвердили у больного с предварительным диагнозом "пневмония". Где он инфицировался, сейчас устанавливается", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что 2 мая в двух областях Украины за сутки не зафиксировано новых случаев коронавируса. Так, не выявлено новых случаев в Донецкой и Луганской областях. Стоит отметить, что в Луганской, Черниговской и Донецкой областях наименьшее число инфицированных в сравнении с другими регионами Украины.

Ранее сообщалось, что в Запорожье сегодня, 3 мая, зафиксировали вспышку коронавирус в еще одном общежитии.

Напомним, общее число зараженных коронавирусом в Украине, по состоянию на утро 3 мая, приближается к 12 тысячам.