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В Украине количество чиновников планируют сократить на 30%: Шмыгаль раскрыл детали

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Общее количество украинских чиновников намерены сократить на 30%. Таким образом удастся значительно сократить расходы на государственный аппарат.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министра Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, сокращения планируются не только в структуре министерств, но и в структуре инспекций, центральных органов и исполнительной власти.

"На сегодняшний день мы такой перманентной работой своей сократили около 8 тысяч чиновников. Впереди у нас еще несколько десятков тысяч сокращенных вакансий и чиновников", - рассказал премьер.

Шмыгаль подчеркнул, что такое сокращение позволит уменьшить затраты на государственный аппарат на 11,8 млрд гривен по сравнению с прошлым годом.

"Это большая сумма. Для мирного времени очень большой объем, для военного времени, поверьте, это облегчит государство", - отметил премьер.

Напомним, во вторник, 13 сентября, Кабинет министров одобрил проект государственного бюджета Украины на 2023 год.

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