В Украине количество чиновников планируют сократить на 30%: Шмыгаль раскрыл детали

По его словам, сокращения планируются не только в структуре министерств, но и в структуре инспекций, центральных органов и исполнительной власти.

"На сегодняшний день мы такой перманентной работой своей сократили около 8 тысяч чиновников. Впереди у нас еще несколько десятков тысяч сокращенных вакансий и чиновников", - рассказал премьер.

Шмыгаль подчеркнул, что такое сокращение позволит уменьшить затраты на государственный аппарат на 11,8 млрд гривен по сравнению с прошлым годом.

"Это большая сумма. Для мирного времени очень большой объем, для военного времени, поверьте, это облегчит государство", - отметил премьер.