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В Україні кількість чиновників планують скоротити на 30%: Шмигаль розкрив деталі

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акімова

Загальну кількість українських чиновників планують скоротити на 30%. Таким чином вдасться значно скоротити витрати на державний апарат.

Про це в ході прес-конференції заявив прем'єр-міністра України Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, скорочення плануються не тільки в структурі міністерств, але і в структурі інспекцій, центральних органів і виконавчої влади.

"На сьогоднішній день ми такою перманентною роботою своєю скоротили близько 8 тисяч чиновників. Попереду у нас ще кілька десятків тисяч скорочених вакансій і чиновників", - розповів прем'єр.

Шмигаль підкреслив, що таке скорочення дозволить зменшити витрати на державний апарат на 11,8 млрд гривень порівняно з минулим роком.

"Це велика сума. Для мирного часу дуже великий обсяг, для воєнного часу, повірте, це полегшить державу", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, у вівторок, 13 Вересня, Кабінет міністрів схвалив проект Державного бюджету України на 2023 рік.

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Кабінет Міністрів УкраїниУкраїнаДенис ШмигальДержбюджет