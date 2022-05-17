В Україні кількість бійців тероборони зросла до 110 тисяч

Про це на брифінгу заявив начальник штабу ТРО ВСУ Сергій Собко, передає РБК-Україна .

"Зараз Сили територіальної оборони ЗСУ становлять близько 110 тисяч людей. Крім того, на сьогодні вже створено понад 700 добровольчих формувань територіальних громад, які є складовою частиною Територіальної оборони України", - заявив Собко.

Також він зазначив, що тероборона вже отримує сучасне західне озброєння.

"Озброєння, яке ми і наші частини додатково маємо позаштатно, а це кулемети, протитанкові комплекси, гранатомети, ПЗРК - все це вітчизняне, та зброя, яку ми отримуємо від наших країн-партнерів", - розповів Собко.