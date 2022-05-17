В Україні кількість бійців тероборони зросла до 110 тисяч
Станом на 17 травня кількість бійців української територіальної оборони становила приблизно 110 тисяч.
Про це на брифінгу заявив начальник штабу ТРО ВСУ Сергій Собко, передає РБК-Україна.
"Зараз Сили територіальної оборони ЗСУ становлять близько 110 тисяч людей. Крім того, на сьогодні вже створено понад 700 добровольчих формувань територіальних громад, які є складовою частиною Територіальної оборони України", - заявив Собко.
Також він зазначив, що тероборона вже отримує сучасне західне озброєння.
"Озброєння, яке ми і наші частини додатково маємо позаштатно, а це кулемети, протитанкові комплекси, гранатомети, ПЗРК - все це вітчизняне, та зброя, яку ми отримуємо від наших країн-партнерів", - розповів Собко.
Нагадаємо, раніше Верховна рада України ухвалила законопроект, який розширює повноваження територіальної оборони. Наразі бійці ТРО зможуть виконувати свої завдання у районах, де проходять бойові дії.
Також ми писали, що Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку застосування зброї членами добровольчих формувань територіальних громад. Порядок значно розширено.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.