В Украине каждый шестой мост является аварийным, - Мининфраструктуры

Каждый шестой мост, который находится на балансе "Укравтодора", является аварийным

В Украине каждый шестой мост, который находится на балансе "Укравтодора", является аварийным. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала "112 Украина".

По состоянию на сегодня каждый шестой мост в Украине, который находится на балансе "Укравтодора", является аварийным, заявил Омелян.

"На балансе "Укравтодора", после проведенной реформы, с 1 января 2018 года находится около 6 тыс. мостов, из них тысяча в аварийном состоянии и еще 2,5 тыс. требуют ремонта. Это серьезный вызов перед страной, ведь эти мосты являются в большей степени стратегическими, которые сочетают не просто населенные пункты, но и целые магистральные направления в стране", - подчеркнул министр инфраструктуры.

Отметим, что за 2016-2017 годы капитальный ремонт был проведен более чем на 60 мостах. Омелян сообщил, что в 2018 году уже запланировано капитально отремонтировать как минимум 45 мостов.

Напомним, по словам Омеляна, на ремонт мостов до 2022 года планируется потратить 1 млрд долларов.