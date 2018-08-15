В Україні кожен шостий міст є аварійним, - Мінінфраструктури

Кожен шостий міст, який знаходиться на балансі "Укравтодору", є аварійним

В Україні кожен шостий міст, який знаходиться на балансі "Укравтодору", є аварійним. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі телеканалу "112 Україна".

Станом на сьогодні кожен шостий міст в Україні, який знаходиться на балансі "Укравтодору", є аварійним, заявив Омелян.

"На балансі "Укравтодору", після проведеної реформи, з 1 січня 2018 року перебуває близько 6 тис. мостів, з них тисяча в аварійному стані і ще 2,5 тис. потребують ремонту. Це серйозний виклик перед країною, адже ці мости є більшою мірою стратегічними, які поєднують не просто населені пункти, але і цілі магістральні напрямки в країні", - підкреслив міністр інфраструктури.

Зазначимо, що за 2016-2017 роки капітальний ремонт був проведений більш ніж на 60 мостах. Омелян повідомив, що в 2018 році вже заплановано капітально відремонтувати як мінімум 45 мостів.

Нагадаємо, за словами Омеляна, на ремонт мостів до 2022 року планується витратити 1 млрд доларів.