Украине не известно точное число заключенных на Донбассе, - Лисянский

Фото: Павел Лисянский (facebook.com/pavllis)

По состоянию на 2014 год там было около 14 тыс. осужденных

Общее точное количество заключенных, пребывающих на оккупированной территории Донбасса, никому не известно. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека на Донбассе Павел Лисянский.

По его словам, с 2014 года на Донбассе были только те заключенные, которых осудила Украина. На сегодняшний день там есть три категории осужденных.

"Это те те, которые были осуждены ранее - до оккупации, осужденные внутренними войсками "ЛДНР" и военнопленные. Международные организации туда не допускаются, потому общее количество заключенных неизвестно никому. По моим личным данным, в 2014 году там было около 14 тыс. заключенных", - сказал Лисянский.

Он добавил, что по состоянию на 2018 год в "ДНР" находятся приблизительно 7 тыс. заключенных и еще около 4,5 тыс. - в "ЛНР", - рассказал он. Лисянский сказал, что единого реестра заключенных по-прежнему нет.

"Процентов 80 людей готовы перейти отбывать наказание на подконтрольную Украине территорию. Надо понимать, что для "ЛНР" и "ДНР" это целая индустрия. К большинству заключенных приезжают родственники с подконтрольных территорий, но что это означает? Это определенное вливание денег. Те гумконвои, которые из России направляются на поддержание мест лишения свободы.. Эти товары из гумконвоев потом оказываются на прилавках", - сообщил он.

По словам представителя омбудсмена, заключенных используют как рабочую силу. На каждой зоне есть промышленные объекты и заключенные вынуждены там работать.

"Примерно за оплату в 5 сигарет в день - это максимум. У них есть свои законы, где сказано, что если заключенный не работает, то к нему применяются санкции. Среди санкций - размещение в карцере, ограничение общения с родственниками. Они могут также человека выгнать в локальное пространство и держать целый день, не разрешая прилечь или присесть", - рассказал Лисянский.

Что касается фиксации смертности заключенных, в июле представитель омбудсмена сообщал о смерти двух заключенных, которых отправили на работы без определенных защитных средств.

"Их отправили на работы, связанные с канализациями, где они попросту задохнулись. И то - об этих случаях мы узнали благодаря тому, что другие заключенные попросили своих родственников сообщить об этом мне. Родственникам сообщают, но они бояться афишировать это", - отметил Лисянский.

Напомним, ранее вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко сообщила, что Украина готова 27 ноября 2018 года забрать заключенных из тюрем оккупированного Донбасса.