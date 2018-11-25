Україні не відома точна кількість ув'язнених на Донбасі, - Лисянський

Фото: Павло Лисянський (facebook.com/pavllis)

Станом на 2014 рік там було близько 14 тис. засуджених

Загальна точна кількість в'язнів, що перебувають на окупованій території Донбасу, нікому зараз не відома. Про це в коментарі РБК-Україна розповів представник уповноваженого Верховної ради з прав людини на Донбасі Павло Лисянський.

За його словами, з 2014 року на Донбасі були тільки ті в'язні, яких засудила Україна. На сьогодні там є три категорії засуджених.

"Це ті ті, які були засуджені раніше - до окупації, засуджені внутрішніми військами "ЛДНР" і військовополонені. Міжнародні організації туди не допускаються, тому загальна кількість ув'язнених не відома нікому. За моїми особистими даними, в 2014 році там було близько 14 тис. ув'язнених", - сказав Лисянський.

Він додав, що станом на 2018 рік "ДНР" знаходяться приблизно 7 тис. ув'язнених, і ще близько 4,5 тис. - в "ЛНР", - розповів він. Лисянський сказав, що єдиного реєстру укладених раніше немає.

"80 Відсотків людей готові перейти відбувати покарання на підконтрольну Україні територію. Треба розуміти, що для "ЛНР" і "ДНР" це ціла індустрія. До більшості ув'язнених приїжджають родичі з підконтрольних територій, а що це означає? Це певне вливання грошей. Ті гумконвої, які з Росії спрямовуються на підтримку місць позбавлення волі.. Ці товари потім виявляються на прилавках", - повідомив він.

За словами представника омбудсмена, в'язнів використовують як робочу силу. На кожній зоні є промислові об'єкти і ув'язнені змушені там працювати.

"Приблизно за оплату в 5 сигарет в день - це максимум. У них є свої закони, де сказано, що якщо до в'язня, який не працює, застосовуються санкції. Серед санкцій - розміщення в карцері, обмеження спілкування з родичами. Вони можуть також людину вигнати в локальний простір і тримати цілий день, не дозволяючи прилягти або присісти", - розповів Лисянський.

Що стосується фіксації смертності ув'язнених, у липні представник омбудсмена повідомляв про смерть двох, яких відправили на роботи без певних захисних засобів.

"Їх відправили на роботи, пов'язані з каналізаціями, де вони просто задихнулися. І про ці випадки ми дізналися завдяки тому, що інші ув'язнені попросили своїх родичів повідомити про це мені. Родичам повідомляють, але вони бояться афішувати це", - зазначив Лисянський.

Нагадаємо, раніше віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко повідомила, що Україна готова 27 листопада 2018 року забрати ув'язнених з в'язниць окупованого Донбасу.