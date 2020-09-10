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Украине и Израилю нужно усилить военное сотрудничество, - Зеленский

Автор: Игорь Литвиненко

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым усилить военное, разведывательное и оборонное сотрудничество с Израилем. Также президент хочет увеличить сотрудничество с израильскими компаниями и исследовательскими центрами.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский отметил, что Украина и Израиль столкнулись с вызовом процветания в условиях военного конфликта. По его словам, израильские технологии могут сыграть важную роль в защите украинских граждан.

"Мы знаем, как трудно шагать к миру, и насколько он важен для процветания. Мы благодарны за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и надеемся на тесное взаимодействие в этом вопросе", - сказал Зеленский.

Также президент считает, что Украине есть чему поучиться у Израиля в плане кибербезопасности.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина хочет возобновить рейсовое сообщение с Израилем.

Кроме этого сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны Украины в 2021 году планирует увеличить финансирование оборонного сектора.

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