ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Україні та Ізраїлю потрібно посилити військову співпрацю, - Зеленський

Автор: Игорь Литвиненко

Президент України Володимир Зеленський вважає необхідним посилити військове, розвідувальне та оборонне співробітництво з Ізраїлем. Також президент хоче збільшити співробітництво з ізраїльськими компаніями і дослідницькими центрами.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський зазначив, що Україна та Ізраїль зіштовхнулися з викликом процвітання в умовах військового конфлікту. За його словами, ізраїльські технології можуть зіграти важливу роль у захисті українських громадян.

"Ми знаємо, як важко крокувати до миру, і наскільки він важливий для процвітання. Ми вдячні за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і сподіваємося на тісну взаємодію в цьому питанні", - сказав Зеленський.

Також президент вважає, що Україні є чому повчитися у Ізраїлю в плані кібербезпеки.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна хоче відновити рейсове сполучення з Ізраїлем.

Крім цього повідомлялося, що Рада національної безпеки і оборони України в 2021 році планує збільшити фінансування оборонного сектора.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир ЗеленськийІзраїльвоенное сотрудничество