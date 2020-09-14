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В Украине изменится формат ВНО по украинскому языку и литературе с 2021

Автор: Максим Зайченко

В 2021 году внешнее независимое оценивание будет проводиться по украинскому языку и украинскому языку и литературе. Раньше абитуриенты сдавали украинский язык и литературу как один экзамен.

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Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

Теперь выпускники, которые завершают в 2021 году школы и планируют поступать, будут иметь возможность самостоятельно выбирать, какую работу будут выполнять во время ВНО: или сертификационную работу по украинскому языку, или сертификационную работу по украинскому языку и литературе.

Напомним, экзамен по математике будет обязательным для выпускников школ с 2021 года.

Отметим, в Украине отменили обязательную государственную итоговую аттестацию в этом году. Выпускники школ освобождены от аттестации в связи с коронавирусом.

Также РБК-Украина писало, что Минобразования хочет усилить влияние аттестата на поступление в вуз.

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