Экзамен по математике будет обязательным для выпускников школ с 2021

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С 2021 года в Украине выпускники школ обязательно будут сдавать Государственную итоговую аттестацию по математике. Раньше они могли выбирать между математикой и историей Украины

Об этом сообщила заместитель директора Центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

"Государственная итоговая аттестация по 2021 года для соискателей полного общего среднего образования будет обязательным с украинского языка, из математики. Это нововведение", - заявила она.

Напомним, в Украине отменили обязательную государственную итоговую аттестацию в этом году. Выпускники школ освобождены от аттестации в связи с коронавирусом.

Как писало РБК-Украина, в этом году экспертная комиссия определила минимальный бал для сдачи внешнего независимого оценивания по математике и физике. Для математики такой порог определен 9 баллами, для физики - 12 баллами.