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В Украине изменился порядок помилования, Зеленский подписал указ

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Владимир Зеленский 20 августа подписал указ об изменении Положения о порядке помилования в Украине. Документ в частности затрагивает осужденных за коррупцию, нарушения правил дорожного движения и вождение в пьяном виде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Согласно указу, осужденные за коррупционные преступления, нарушение правил дорожного движения, вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения могут быть помилованы после фактического отбытия ими сроков, установленных ч. 3 ст. 81 Уголовного кодекса Украины (условно-досрочное освобождение от отбывания наказания).

Документ предусматривает возможность подачи ходатайства о помиловании в исключительных случаях членом комиссии при президенте по вопросам помилования, уполномоченным по правам человека и советником - уполномоченным президента по правам детей и по вопросам безбарьерности. При этом ходатайство следует направлять в Офис президента.

"К такому ходатайству приобщаются любые документы, имеющие значение для применения помилования", - уточнили в ОП.

Кроме того, согласно новым положениям заседание комиссии по помилованию можно проводить дистанционно, в режиме видеоконференции (если позволяют технические возможности).

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Владимир ЗеленскийОфис президента