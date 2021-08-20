В Україні змінився порядок помилування, Зеленський підписав указ

Згідно з Указом, засуджені за корупційні злочини, порушення правил дорожнього руху, водіння в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння можуть бути помилувані після фактичного відбуття ними строків, встановлених ч. 3 ст. 81 Кримінального кодексу України (умовно-дострокове звільнення від відбування покарання).

Документ передбачає можливість подачі клопотання про помилування у виняткових випадках членом комісії при президенті з питань помилування, уповноваженим з прав людини і радником - уповноваженим президента з прав дітей і з питань безбар'єрності. При цьому клопотання слід направляти до Офісу президента.

"До такого клопотання долучаються будь-які документи, що мають значення для застосування помилування", - уточнили в ОП.

Крім того, згідно з новим положенням засідання комісії з помилування можна проводити дистанційно, в режимі відеоконференції (якщо дозволяють технічні можливості).

Указ набирає чинності з дня його опублікування.