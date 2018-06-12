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В Украине изменили правила зарубежных денежных переводов

НовостиФинансы    12.06.2018 - 09:17
Иллюстрационное фото (bank.gov.ua)
Иллюстрационное фото (bank.gov.ua)

Это создает возможности для применения безбумажных технологий на рынке финансовых услуг

Национальный банк Украины (НБУ) внес изменения в Правила осуществления за пределы Украины и в Украине переводов физических лиц по текущим валютным неторговым операциям и их выплаты в Украине. Соответствующее постановление правления регулятора №62 от 7 июня опубликовано на сайте НБУ.

Как отмечается, документ вступает в силу с 12 июня.

"Это создает возможности для применения безбумажных технологий на рынке финансовых услуг и расширения круга участников этого рынка, в кассах которых может быть выдан перевод из-за границы", - говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.

Так, банкам и их клиентам (физическим лицам-резидентам) предоставляется возможность применять современные коммуникационные технологии Paperless во время переводов иностранной валюты. Так, клиенты банков смогут подавать электронные копии подтверждающих документов для осуществления переводов иностранной валюты за пределы Украины с текущих счетов в иностранной валюте. А банки смогут создавать электронные копии подтверждающих документов, представленных физическими лицами для осуществления перевода в бумажной форме, для их дальнейшего хранения.

Кроме того, физические лица получат возможность с помощью международной платежной системы инициировать в гривне перевод в иностранной валюте за пределы Украины, а также по решению отправителя перевода из-за границы в иностранной валюте, получить такой перевод в Украине в гривне (то есть в валюте, отличной от валюты его инициирования).

Напомним, ранее, в марте 2018 года, НБУ изменил методику расчетов частных переводов граждан.

 

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Теги публикации: Национальный банк Украины, денежные переводы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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