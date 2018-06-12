Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

В Україні змінили правила зарубіжних грошових переказів

НовиниФінанси    12.06.2018 - 09:17
Иллюстрационное фото (bank.gov.ua)
Иллюстрационное фото (bank.gov.ua)

Це створює можливості для застосування безпаперових технологій на ринку фінансових послуг

Національний банк України (НБУ) вніс зміни в Правила здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні. Відповідну постанову правління НБУ №62 від 7 червня опубліковано на сайті НБУ.

Як зазначається, документ набирає в чинності з 12 червня.

"Це створює можливості для застосування безпаперових технологій на ринку фінансових послуг та розширення кола учасників цього ринку, в касах яких може бути виданий переклад з-за кордону", - йдеться в повідомленні прес-служби Нацбанку.

Так, банкам та їх клієнтам (фізичним особам-резидентам) надається можливість застосовувати сучасні комунікаційні технології Paperless під час переказів іноземної валюти. Так, клієнти банків зможуть подавати електронні копії підтвердних документів для здійснення переказів іноземної валюти за межі України з поточних рахунків в іноземній валюті. А банки зможуть створювати електронні копії підтверджуючих документів, поданих фізичними особами для здійснення переказу в паперовій формі, для їх подальшого зберігання.

Крім того, фізичні особи отримають можливість з допомогою міжнародної платіжної системи ініціювати у гривні переказ в іноземній валюті за межі України, а також за рішенням відправника переказу з-за кордону в іноземній валюті, отримати такий переказ в Україні в гривні (тобто у валюті, відмінній від валюти його ініціювання).

Нагадаємо, раніше, в березні 2018 року, НБУ змінив методику розрахунків приватних переказів громадян.

 

НБУ знизив курс золота до 338,16 тис. гривень за 10 унцій НБУ на 12 червня зміцнив курс гривні до 26,09 грн/долар
Теги публікації: Національний банк України, денежные переводы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Намагалася зробити селфи: в дніпровському кафе померла відвідувачка (фото)
У Грузії з викинутих на смітник яєць народилися сотні курчат (відео)
У Черкаській області місцеві депутати накинулися з кулаками на жінку через зауваження (відео)
Переможниця "Холостяка" вийшла заміж: подробиці одруження
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся