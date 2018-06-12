В Україні змінили правила зарубіжних грошових переказів

Це створює можливості для застосування безпаперових технологій на ринку фінансових послуг

Національний банк України (НБУ) вніс зміни в Правила здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні. Відповідну постанову правління НБУ №62 від 7 червня опубліковано на сайті НБУ.

Як зазначається, документ набирає в чинності з 12 червня.

"Це створює можливості для застосування безпаперових технологій на ринку фінансових послуг та розширення кола учасників цього ринку, в касах яких може бути виданий переклад з-за кордону", - йдеться в повідомленні прес-служби Нацбанку.

Так, банкам та їх клієнтам (фізичним особам-резидентам) надається можливість застосовувати сучасні комунікаційні технології Paperless під час переказів іноземної валюти. Так, клієнти банків зможуть подавати електронні копії підтвердних документів для здійснення переказів іноземної валюти за межі України з поточних рахунків в іноземній валюті. А банки зможуть створювати електронні копії підтверджуючих документів, поданих фізичними особами для здійснення переказу в паперовій формі, для їх подальшого зберігання.

Крім того, фізичні особи отримають можливість з допомогою міжнародної платіжної системи ініціювати у гривні переказ в іноземній валюті за межі України, а також за рішенням відправника переказу з-за кордону в іноземній валюті, отримати такий переказ в Україні в гривні (тобто у валюті, відмінній від валюти його ініціювання).

Нагадаємо, раніше, в березні 2018 року, НБУ змінив методику розрахунків приватних переказів громадян.