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В Украине изменили правила прописки

Новости » Общество     27.05.2020 - 15:25
В Украине изменили правила прописки
Фото: в Украине изменили правила прописки (РБК-Украина)

Правительство рассмотрело постановление "О внесении изменений в Правила регистрации места жительства

В Украине изменили правила прописки. Кабмин рассмотрел проект постановления "О внесении изменений в Правила регистрации места жительства".

Это решение опубликовал в Telegram нардеп Алесей Гончаренко, который присутствовал на заседании правительства.

Что изменится

При регистрации несовершеннолетнего ребенка не будут требовать документы, подтверждающие право на проживание в жилье по адресу регистрации места проживания родителей/одного из родителей или законного представителя.

В случае отсутствия этих документов, если жилье в ипотеке или в доверительной собственности, регистрация места жительства будет с согласия собственника/совладельца жилья, нанимателя или членов его семьи (с согласия ипотекодержателя или доверительного собственника).

В Украине изменили правила прописки

Теперь работник органа регистрации может проверить находится ли жилье в ипотеке или в доверительной собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

В заявлении на регистрации места жительства теперь можно указывать, что жилье находится в ипотеке/доверительной собственности как способа обеспечения исполнения обязательств.

Напомним, в Украине анонсировали введение электронной прописки.

Отметим, в приложении "Дія" стали доступны цифровые документы гражданина Украины.

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Автор: Анастасия Рокитна

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