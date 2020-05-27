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В Україні змінили правила прописки

Новини » Суспільство     27.05.2020 - 15:25
В Україні змінили правила прописки
Фото: в Україні змінили правила прописки (РБК-Україна)

Уряд розглянув постанову "Про внесення змін в Правила реєстрації місця проживання

В Україні змінили правила прописки. Кабмін розглянув проект постанови "Про внесення змін в Правила реєстрації місця проживання".

Це рішення опублікував у Telegram нардеп Олексій Гончаренко, який був присутній на засіданні уряду.

Що зміниться

При реєстрації неповнолітньої дитини не будуть вимагати документи, що підтверджують право на проживання в житлі за адресою реєстрації місця проживання батьків/одного з батьків чи законного представника.

У разі відсутності цих документів, якщо житло в іпотеці або у довірчій власності, реєстрація місця проживання буде з згоди власника/співвласника житла, наймача або членів його сім'ї (за згодою іпотекодержателя або довірчого власника).

В Україні змінили правила прописки

Тепер працівник органу реєстрації може перевірити чи знаходиться житло в іпотеці або у довірчій власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

У заяві на реєстрацію місця проживання тепер можна вказувати, що житло знаходиться в іпотеці/довірчій власності як способу забезпечення виконання зобов'язань.

Нагадаємо, в Україні анонсували введення електронної прописки.

Зазначимо, у програмі "Дія" стали доступні цифрові документи громадянина України.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України прописка
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