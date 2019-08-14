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В Украине изменили порядок выплаты субсидий

Новости » Общество   

Такое решение Кабмин принял в ходе заседания в среду

Кабинет министров Украины изменил порядок выплаты жилищных субсидий. Такое решение правительство приняло в ходе заседания в среду, 14 августа, передает корреспондент РБК-Украина.

Согласно новому порядку, получатель сможет самостоятельно выбрать банк, в котором ему удобно получать выплаты. Так, информацию о платежных реквизитах пенсионеров Пенсионный фонд передаст автоматически. И такие льготники смогут получать субсидии вместе с пенсиями.

В самом документе не указано, какие именно финучреждения следует считать уполномоченными на выплату. Вместе с тем, вероятнее всего речь идет о банках, которым Министерство финансов разрешило выплачивать украинцам пенсии. В этот перечень входят 38 финучреждений:

  • Укрэксимбанк
  • Ощадбанк
  • Приватбанк
  • Укргазбанк
  • Укрсоцбанк
  • Райффайзен Банк Аваль
  • Кредобанк
  • УкрСиббанк
  • Идея Банк
  • Креди Агриколь Банк
  • Пиреус Банк МКБ
  • Альфа-банк
  • ОТП Банк
  • банк "Альянс"
  • банк "Львов"
  • Индустриалбанк
  • МТБ Банк
  • "Пивденный"
  • Полтава-банк
  • ПУМБ
  • банк "Грант"
  • Юнекс Банк
  • Коммерческий индустриальный банк
  • Universal Bank
  • Радабанк
  • банк "Восток"
  • Мотор-банк
  • Аккордбанк
  • Кристаллбанк
  • банк "Сич"
  • "Клиринговый Дом"
  • Метабанк
  • МИБ
  • Правэкс-банк
  • ТАСкомбанк
  • Укрстройинвестбанк
  • Акцент-банк
  • Агропросперис Банк

Напомним, ранее представитель президента Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус заявил о планах Офиса президента расширить число получателей субсидий. Он подчеркивал, что планируется увеличить число пенсионеров, которые будут получать субсидии.

Как писало РБК-Украина ранее, субсидии для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг в июне 2019 года получали 2061,1 тыс. домохозяйств, что значительно больше, чем в мае - 1511,7 тыс. домохозяйств.

Так, с 1 марта 2019 года субсидии начали выплачивать деньгами. Пенсионеры получают деньги для оплаты коммунальных платежей за февраль вместе с пенсией. Пенсионеры среди субсидиантов составляют около 75%.

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