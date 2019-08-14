В Україні змінили порядок виплати субсидій

Кабінет міністрів України змінив порядок виплати житлових субсидій. Таке рішення уряд прийняв на засіданні в середу, 14 серпня, передає кореспондент РБК-Україна.

Згідно з новим порядком, одержувач зможе самостійно вибрати банк, в якому йому зручно отримувати виплати. Так, інформацію про платіжні реквізити пенсіонерів Пенсійний фонд передасть автоматично. І такі пільговики зможуть отримувати субсидії разом з пенсіями.

У самому документі не вказано, які саме фінустанови слід вважати уповноваженими на виплату. Разом з тим, найімовірніше йдеться про банки, яким Міністерство фінансів дозволило виплачувати пенсії українцям. До цього переліку входять 38 фінустанов:

Укрексімбанк

Ощадбанк

Приватбанк

Укргазбанк

Укрсоцбанк

Райффайзен Банк Аваль

Кредобанк

УкрСиббанк

ідея Банк

Креді Агріколь Банк

Піреус Банк МКБ

Альфа Банк

ОТП Банк

банк "Альянс"

банк "Львів"

Індустріалбанк

МТБ Банк

"Південний"

Полтава-банк

ПУМБ

банк "Грант"

Юнекс Банк

Комерційний індустріальний банк

Universal Bank

Радабанк

банк "Восток"

Мотор-банк

Акордбанк

Крісталлбанк

банк "Січ"

"Кліринговий Дім"

Метабанк

МІБ

Правекс-банк

ТАСкомбанк

Укрбудінвестбанк

Акцент-банк

Агропросперіс Банк

Нагадаємо, раніше представник президента Володимира Зеленського в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив про плани Офісу президента розширити число одержувачів субсидій. Він підкреслював, що планується збільшити число пенсіонерів, які отримуватимуть субсидії.

Як писало РБК-Україна раніше, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у червні 2019 року одержували 2061,1 тис. домогосподарств, що значно більше, ніж у травні - 1511,7 тис. домогосподарств.

Так, з 1 березня 2019 року субсидії почали виплачувати грошима. Пенсіонери отримують гроші для оплати комунальних платежів за лютий разом з пенсією. Пенсіонери серед субсидіантів складають близько 75%.